ROMANO BERTUZZI – L’ultimo albero



A cura di Carlo Francou e Susanna Gualazzini

Galleria Biffi Arte

Dal 19 ottobre al 1 dicembre 2019

Inaugurazione Sabato 19 ottobre ore 17

In mostra l’arte naturale di Romano Bertuzzi: una riflessione sull’etica del vivere tra natura e disincanto, per una maggiore consapevolezza del patrimonio che noi tutti siamo chiamati a custodire. Come singoli e come comunità. Uno sguardo alla materia per coglierne l’anima nascosta