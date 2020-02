Negli UCI Cinemas dal 17 al 19 Febbraio sarà proiettato Lunar City, il docu-film che celebra i cinquant’anni del primo sbarco sulla Luna raccontando le sfide presenti e future, le tecnologie più avanzate e l’impegno di uomini e mezzi che porteranno il genere umano a ritornare sulla Luna e conquistare lo “spazio profondo”. All’UCI Piacenza, Lunar City è in programma il 18 febbraio alle ore 18 e alle 21.

Distribuito da Vision Distribution e prodotto e diretto da Alessandra Bonavina, Lunar City spiegherà attraverso interviste alle figure chiave impegnate nelle prossime missioni lunari come, in un futuro non così lontano, gli astronauti potranno partire dal pianeta Terra con una normale capsula Orion, attraccare dopo qualche giorno al Gateway e poi far rotta verso lo spazio interplanetario a bordo del Transport.

