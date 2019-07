UCI Cinemas e Indigo Film vogliono celebrare i 50 anni dal primo allunaggio con un giorno di proiezioni speciali: il 17 luglio nelle 48 sale cinematografiche UCI alle ore 20.30 verrà proiettato il film campione d’incassi L’uomo che comprò la Luna, diretto da Paolo Zucca con Jacopo Cullin, Francesco Pannofino, Benito Urgu e Stefano Fresi. Un modo per ricordare in maniera non convenzionale – e anche poetica – un accadimento storico di portata mondiale.

“In tutto il mondo si preparano le celebrazioni del cinquantenario dello sbarco sulla Luna per il 20 Luglio. Noi invece celebriamo tre giorni prima, con un allunaggio straordinario in tutte le sale del circuito UCI. Siamo sempre tre passi avanti, anche rispetto ad Armstrong!” dichiara il regista, Paolo Zucca.

TRAMA – L’UOMO CHE COMPRÒ LA LUNA – 50 anni fa Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sul suolo lunare, forse la dimostrazione più alta della curiosità umana. Nonostante da allora i segreti del nostro satellite siano sempre meno, la Luna non ha mai smesso di incantarci. Ma di chi è la Luna? Si può comprare, regalare, possedere? E se l’astro più affascinante del nostro cielo appartenesse a un pescatore sardo?

L’uomo che comprò la Luna, diretto da Paolo Zucca con Jacopo Cullin, Francesco Pannofino, Benito Urgu, Stefano Fresi, Lazar Ristovski e Angela Molina, è prodotto da La luna, Indigo Film e Rai Cinema ed è distribuito al cinema da Indigo film, grazie anche al supporto della Sardegna Film Commission.