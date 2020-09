“Macinare Cultura” 2020 – Concerto “Viaggio in Italia”

Sabato 12 settembre appuntamento in terra piacentina per “Macinare Cultura” – il “primo Festival dei Mulini Storici dell’Emilia-Romagna” organizzato da ATER Fondazione: alle 18 al Mulino del Lentino in località Borgo Lentino a Nibbiano va in scena il concerto “Viaggio in Italia” con i noti musicisti Ambrogio Sparagna (voce e organetti) ed Erasmo Treglia (violino e ghironda). Ingresso 10 euro.

Il concerto – Sparagna e Treglia accompagneranno gli spettatori in un “Viaggio in Italia”, ovvero un progetto vocale-strumentale che permette di realizzare un originale percorso nella musica italiana tra serenate e ballate, ninne nanne e tarantelle d’amore, ritmi frenetici e saltarelli. Non mancano nel repertorio del gruppo arie settecentesche di villanelle e romanze ed anche alcuni brani leggeri, legati alla tradizione popolare. Una occasione speciale quindi per conoscere più da vicino un patrimonio musicale importante ma ancora poco valorizzato ed anche una piccola festa contadina realizzata ascoltando ritmi, melodie, lingue regionali e strumenti musicali curiosi che hanno fatto la storia culturale del Belpaese. Solisti che vantano una ricca ed importante esperienza sempre attenti a coinvolgere il pubblico e a farlo “camminare” sulla musica attraverso una proposta di spettacolo vivace e divertente.

Il Festival – Fino a domenica 27 settembre nove spettacoli in otto Mulini tra teatro musica e danza in altrettanti luoghi suggestivi e pieni di fascino, che coinvolgono il territorio dell’Emilia Romagna con le province di Bologna, Forlì e Cesena, Modena, Piacenza, Ravenna e Rimini. Un modo originale di vivere l’esperienza teatrale e i suoi linguaggi performativi sul territorio, in location singolari e non comunemente pensate per lo svolgersi di spettacoli, e invece capaci di innescare proprio per questo un cortocircuito emozionale negli spettatori. “Macinare Cultura – Primo Festival dei Mulini Storici dell’Emilia-Romagna” è una iniziativa finalizzata a valorizzare, anche a scopo di richiamo turistico locale e provinciale, identità culturali diverse con particolare attenzione ai Mulini Storici della Regione Emilia-Romagna.

Info e prenotazioni: telefono 3494661152, mail info@mulinodellentino.it