In un borgo incantato, in un castello magico, Forchetta la maghetta ha bisogno dell’aiuto di tutti i bimbi per rimediare ai suoi pasticci!

Un borgo medievale autentico con una chiesa, due ristoranti, una spa, un relais con diciannove camere, parcheggio gratuito e negozietti; eventi con animazione per bambini, una mostra di vedute ottiche e “Attorno a Goya in Italia. Paolo Borroni e gli altri. Gli anni del cambiamento”, che consentiranno di ammirare stanze solitamente non visitabili: queste le idee da prendere al volo per trascorrere una gita in aree naturali in cui godere dei primi caldi primaverili, dintorni ricchi di fascino e dove poter gustare la tipica cucina piacentina che propone prodotti DOP, paste ripiene e vini autentici.

PROGRAMMA COMPLETO:

– Mattino: visita storica guidata con partenza alle ore 10:30 o 11:30 (della durata di 1h30)

– Pranzo: possibilità di pranzo a menù fisso

– Pomeriggio: tour con animazione con partenza ore 14:00, 15:00, 16:00 (della durata di 1h).

adatto ai bambini dai 3 agli 8 anni

Durante le attività i bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Cosa aspettarsi dalla visita storica: Interessante per i bimbi: prigioni sotterranee, torre, leggende e fantasma del cuoco Giuseppe. Interessante per gli adulti: oltre il consueto percorso (visita di Salone d’ onore, Sala da pranzo, cucina, cantina, prigioni, camere da letto, torre, area museale – dedicata alla Battaglia di Lepanto, museo di arte sacra e delle esplorazioni, museo delle divise) una novità assoluta, la visita storica comprende l’apertura straordinaria di stanze solitamente non visitabili che accoglieranno due mostre “Attorno a Goya in Italia. Paolo Borroni e gli altri. Gli anni del cambiamento” e una mostra di vedute ottiche.

Tariffe (pranzo escluso): Visita guidata e tour con animazione: 20,00 euro adulti e 15,00 euro bambini (dai 3 ai 12 anni). I prezzi comprendono visita storica al castello con mostre, tour con animazione “Magie e peripezie”. Prezzi pranzo (per adulti e per bambini): euro 20,00 con menù fisso: Pisarei o Pasta pomodoro/bianca. Arrosto ripieno di verdure con contorno di patate o Cotoletta con patate. Acqua inclusa.

Possibilità di prenotare la sola animazione pomeridiana della durata di 1h alle ore 17. Tariffa ingresso intero 10 euro; ingresso ridotto 8 euro (bambini dai 3 ai 12 anni). L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia: tutte le attività previste si svolgeranno al coperto. Prenotazione obbligatoria 366 6935622 | info@castellodirivalta.it