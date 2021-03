Malvasia Talk

La Malvasia di Candia Aromatica in diretta streaming lunedì 22 marzo alle 17 sui canali social Facebook e Instagram della Strada dei Colli Piacentini.

Una storia di viaggi e commerci tra Oriente e Occidente che hanno lasciato a Piacenza dei granelli d’oro: la Malvasia di Candia Aromatica dei Colli Piacentini. Ad aprire l’incontro Elisabetta Virtuani, Presidente della Strada dei Colli Piacentini. Modera gli interventiLuciano Ferraro, caporedattore del Corriere della Sera e curatore del blog DiVini. Partecipano Andrea Grignaffini, Curatore Guida Vini Espresso e docente ALMA La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Matteo Gatti, docente di viticoltura presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Fabio Giavedoni, Co-curatore Slow-Wine. Un tocco internazionale per l’ultimo intervento sul tema della Malvasia in cucina con Yurika Koeda Chef Pâtissier, Antica Locanda del Falco.

“In occasione dell’evento – spiegano i promotori – lanceremo live il nuovo video ORO GIALLO per farvi volare sui meravigliosi paesaggi viticoli delle nostre Valli, scoprire le pendenze e il lavoro della vendemmia, ascoltare le storie dei vignaioli e visitare i borghi Medievali tra i più Belli d’Italia e gli imponenti Castelli con le loro leggende misteriose. Presenteremo il pamphlet sul Viaggio della Malvasia di Candia Aromatica che descrive i Colli Piacentinicome territorio di elezione della Malvasia di Candia Aromatica, importante risorsa enologica in grado di dare slancio e identità a questo territorio dal grande fascino paesaggistico e vitivinicolo. Racconteremo la storia, i nobili aromi e l’evoluzione nella produzione di questa fantastica varietà”.

Tra le 19 Malvasie coltivate in Italia, quella Bianca di Candia Aromatica si concentra in Emilia e in particolare nei Colli Piacentini, dove esprime al meglio la propria personalità. La natura e le traiettorie storico-commerciali hanno portato sui Colli Piacentini la più ricca e caratteriale tra le Malvasie esistenti, dotata di un corredo aromatico particolarmente ricco e complesso che conferisce grande qualità, poliedricità e capacità evolutiva a questo vino. Il viaggio della Malvasia porterà anche in cucina con le nuove ricette illustrate nel pamphlet e preparate da ALMA, con nuovi percorsi di abbinamento con la Malvasia di Candia Aromatica sperimentati dallo Chef Fulvio Vailati.