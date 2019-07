“Mangium in pë” un motto alla piacentina che significa ‘Mangiamo in piedi’ perché si potranno assaporare cibi e vini tipici del nostro territorio, passeggiando nella via principale di Montalbo, (una frazione del comune di Ziano Piacentino) ma anche comodamente seduti attorno ai tavoli che verranno posizionati lungo la strada.

Diverse aziende agrituristiche e trattorie, abbinate ad otto cantine della Valtidone, faranno gustare piatti tipici della zona in accostamento a vini locali. Inoltre per questa occasione si potrà accedere all’ingresso del castello del paese, entrando dalla cancellata e percorrendo la strada un tempo adibita alle carrozze fino ad arrivare al portone principale; nel giardino verrà allestito un angolo bar con acqua, bibite e caffè.

Ingresso a persona 2,50 €, che comprende una tasca porta calice, un bicchiere e la prima degustazione (per i minori di 18 anni ingresso gratuito)

Ogni piatto 5,00 €

Ogni calice 2,50 €