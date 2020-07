Manifestazioni Antoniniane – Reading teatrale “Lectura Dantis”

Proseguono le Manifestazioni Antoniniane, con gli eventi culturali promossi dall’associazione Tampa Lirica, in collaborazione con il Comune di Piacenza, nella cornice della ex chiesa di San Lorenzo, al civico 13 di via del Consiglio.

Sabato 11 luglio, alle 21.30, Maurizio Cammi animerà il reading teatrale “Lectura Dantis”, dedicato ai canti dell’Inferno della “Divina Commedia”, accompagnato da Fabio Sacconi al contrabbasso e Gianni Mimmo al sax soprano. La serata, su progetto di Cantiere Simone Weil, rappresenta il primo di due appuntamenti che, come sottolinea l’assessore alla Cultura Jonathan Pamamarenghi, “regaleranno grandi emozioni e suggestioni al pubblico presente, valorizzando uno spazio che unisce, alla bellezza artistica e architettonica, una funzionalità importante come sede di eventi e iniziative di prestigio”.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a tampalirica@gmail.com o al 334-8156756.