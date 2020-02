“Manouche – Uno spettacolo dallo stile tragicomico”

Sabato 22 febbraio, alle 21, ritornano su palco del teatro Duse di Cortemaggiore (Piacenza) i Traattori con un nuovo spettacolo d’improvvisazione.

Marcello Savi, Elia Orsi e Leonardo Cagnolati sono i 3 protagonisti di Manouche: il loro incontro darà vita ad un mondo tragicomico, al limite del paradossale, in cui i 3 inventano, improvvisano, si lanciano sulla scena come veri acrobati seguendo la scia del suggerimento perfetto. I loro destini si incroceranno dando vita ad avventure surreali e tragicomiche.

Da veri funamboli della scena, i 3 gitani romantici e spregiudicati uniranno in questo spettacolo clownerie e improvvisazione, a seguito di un’elaborazione di un anno di lavori, con la collaborazione di due attori di fama internazionale, Nicole Ratjen e Diego Ingold, esperti di mimo e pantomima. La carovana di Manouche non si sposta mai senza i suoi musicisti: questa volta la chitarra gitana di Alessandro Ricci e di Marco Tacchini, il contrabasso di Francesca Alinovi. “Il pubblico magiostrino – spiegano gli organizzatori – ha già più volte apprezzato le loro performance in varie tipologie di spettacoli, dal dialettale al surreale; perciò anche quest’anno l’Associazione turistica in collaborazione con l’amministrazione comunale hanno deciso di confermare la presenza”.

Info e prevendite al 3930329042 oppure 3663065722 (costo biglietto 10€ posto unico)