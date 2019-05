Ma va a ciapà dal blues – Marco Pandolfi

In attesa dell’apertura ufficiale del Festival “Dal Mississippi al Po”, prevista per il 28 giugno in Piazza Molinari a Fiorenzuola D’Arda con il live di Davide Van De Sfroos, si intensifica la rassegna musicale “Ma va a ciapà dal blues” organizzata dalla Cooperativa Fedro agli Amici del Po.

Sabato 1° giugno dalle ore 21.45 il Circolo Amici Del Po ospita uno dei nomi di punta del blues: Marco Pandolfi.

Il musicista veneto è sulla scena da tantissimi anni e vanta collaborazioni con alcuni dei più conosciuti bluesmen a livello mondiale (basti citare Paul Oscher e Bob Margolin della leggendaria Muddy Waters Band). Ha partecipato due volte all’International Blues Challenge, manifestazione che raduna negli Stati Uniti le migliori blues band di tutto il mondo. Nel 2008 è stato l’unico invitato non statunitense al terzo Delta Groove All Star Blues Revue a Clarksdale (Mississippi).

Le sue performance ed i suoi dischi sono stati recensiti dalle più autorevoli riviste del settore (Il BLUES, Blues Revue, Soul Bag, Blues in Britain Magazine…) e la sua musica trasmessa nei programmi radio di tutto il mondo (B.B. King’s Bluesville on XM radio USA, King Biscuit Time-Helena AK, WWOZ New Orleans…).

Compositore fecondo, Marco esplora anche in cover appassionanti il leggendario repertorio acustico del delta e del country blues, riuscendo ad esprimere, in virtù di una formula strumentale insolita, un messaggio altamente poetico, in grado di colpire nel profondo dell’anima, ciò che il blues sa offrire più di qualsiasi altro linguaggio.

La rassegna “Ma va a ciapà dal blues” torna sabato 8 giugno con il duo formato dal cantante e chitarrista Tiziano “Rooster” Galli e dall’armonicista Marcus Tondo, che porteranno a Monticelli D’Ongina il loro blues sporcato di swing, rock e boogie woogie.