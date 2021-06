EstateFarnese, 21 giugno ore 21

#Marluricaricamore

Ospite Cristina D’avena (evento gratuito, prenotazione obbligatoria)

Uno spettacolo di animazione con coinvolgimento e premiazioni per il pubblico (contest digital organizzato da Marlù) farà da apripista al concerto Cristina D’Avena (su basi). Per l’evento sono previsti banner/gonfiabili e montaggio ledwall su palco. La regina delle sigle dei cartoni animati sarà

protagonista di una serata unica, dove coloro che intendono partecipare dovranno ritirare il pass gratuito – fino ad esaurimento posti – presso lo Store di Marlù a Piacenza in Via XX Settembre, 121.



Perché Malruricaricamore? Perché il Cupido di Marlù distribuisce amore in tutta Italia? Come? Lo vedrete Partecipando all’iniziativa che sarà anche l’occasione per sostenere un’associazione benefica del territorio, l’Associazione Giorgio Conti. Come sedere in prima fila e salire sul palco con Cristina D’Avena? Occorre creare una story da una canzone di Cristina D’Avena, utilizzando il filtro Instagram RicaricAmore e tagga @marlu_ufficiale, Marlù sceglierà 5 stories fra le più simpatiche: i fortunati ritireranno il loro pass vip direttamente all’evento, firmando la liberatoria. Se hanno già un pass ritirato in Store, verrà loro sostituito. la numerazione sul pass non corrisponde alla numerazione sedute. I posti non sono numerati. Realizzazione e organizzazione: Euforika, in collaborazione con Ass. Cult. Divertimente e Bewonder. Radio della serata Radio Bruno.

La prenotazione è obbligatoria, sia per gli eventi gratuiti che per quelli a pagamento occorre sempre prenotare:

• presso Biglietteria Teatro Gioco Vita (via San Siro, 9 – 0523-315578) dall’8 giugno, dalle 10 alle 13

• online sul sito su www.vivaticket.com

• presso la Biglietteria Serale a Palazzo Farnese, da tre ore prima dello spettacolo, fino ad un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.