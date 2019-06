“Martedì d’estate”- serata dedicata a Falcone e Borsellino

Appuntamento con i “Martedì d’estate” dell’associazione 100×100 in Movimento, l’11 giugno alle 21 alla Biblioteca di strada dell’Infrangibile: una serata dedicata alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con la proiezione di contributi filmati e un dibattito aperto, prima del brindisi conclusivo per tutti i presenti.

A introdurre il tema dell’evento, realizzato in collaborazione con il Teatro Trieste 34 e la libreria Fahrenheit 451, le parole dello stesso Borsellino: “Mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri”.