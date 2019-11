Matinées del Nicolini – Concerto di Dorella Sarlo

Proseguono gli appuntamenti con le Matinées del Nicolini, concerti della domenica mattina ad ingresso libero e gratuito.

Domenica 24 novembre, presso il salone del Conservatorio piacentino (Via Santa Franca, 35) Dorella Sarlo al pianoforte eseguirà brani di Franz Schubert, Johannes Brahms, Claude Debussy e Maurice Ravel. Come di consueto, per tutti i convenuti ci sarà un aperitivo al termine del concerto offerto da Associazione Home Gallery, sponsor della rassegna.

Appuntamento successivo sarà quello del 1° dicembre: concerto di premiazione delle borse di studio Rotary Valtidone. Sul palco Michele Rossi (pianoforte), Volha Karmyzava (pianoforte), Francesco Lupo (marimba), Elisa Tait (oboe), Emilia Mulas (clarinetto), Federico Marzaroli (saxofono) con musiche di Rachmaninov, Chopin, Liszt, Pulenc e molti altri.