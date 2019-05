Matteo Markus Bok al centro commerciale Gotico

Un appuntamento da non perdere quello di sabato 1 giugno con il giovane talento della new generation pop Matteo Markus Bok che presenterà il suo ultimo CD “Cruisin2”.

Nel pomeriggio incontrerà i fan nella Piazzetta Centrale del centro commerciale Gotico di Piacenza dalle ore 17, con un mini live, autografi e tante foto insieme.

L’evento è gratuito.

Matteo Markus Bok – Matteo Markus è un mix di tutti quegli ingredienti che speri di trovare nei giovani d’oggi: ha un Sogno in cui crede con tutto se stesso e che porta anche sui banchi di scuola. Ha una vita come tanti ragazzi della sua età, ma dopo i compiti lui, afferra la chitarra e corre in studio di registrazione. Tamburella con le dita, spostandosi l’ormai celebre ciuffo, quando a tavola chiacchiera con le donne della sua vita: sua mamma e sua sorella. Tra le sue primissime esperienze, il musical del “Re Leone” dove, a soli 9 anni, ha vestito i panni di Simba e ancora “Peter Pan”, “Priscilla La Regina del Deserto”. Facile quindi intuire perché il contatore dei suoi fan – sui social – è in continuo aumento. C’è addirittura chi già lo seguiva da quando, nel 2016, è stato tra i finalisti di The Voice Kids Germany e, nel 2017, ad Italia’s Got Talent cantando, voce e chitarra, un brano scritto da lui.