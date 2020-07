Ripartono i Mercanti di Qualità a Ferriere e lo fanno ricordando l’ex Sindaco Giovanni Malchiodi prematuramente scomparso a causa dell’epidemia di Covid-19. Primo appuntamento domenica 2 agosto in Piazza a Ferriere e nelle vie del centro. Per tutta la giornata saranno presenti banchi di qualità e animazione che opereranno ovviamente sempre nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e igiene pubblica.

“Abbiamo voluto ripartire da Ferriere – sottolinea Gloriana Tironi, Presidente della Associazione Mercanti di Qualità – perché qui, come del resto in molti altri comuni del Piacentino, abbiamo sempre avuto piena collaborazione e un aiuto per animare, con i nostri banchi di qualità, le strade de borgo. Ringrazio per tanto l’Amministrazione di Ferriere e in particolar modo l’Assessore Carlotta Oppizzi, per averci nuovamente ospitato. Per noi l’evento di quest’anno assume un ulteriore significato dato dalla prematura scomparsa di un caro amico dei Mercanti di Qualità e di un grande Sindaco quale è stato Giovanni Malchiodi”.

“La nostra presenza a Ferriere – prosegue la Presidente Tironi – vorrà essere anche un momento per ricordare la persona e per donare a suo nome un piccolo contributo all’Amministrazione Comunale. Vorremmo che questa modesta somma potesse essere di aiuto alle famiglie di Ferriere in stato di bisogno o potesse essere utilizzata dal Comune per sostenere iniziative o acquisti per i bambini che vivono in paese a nome di Malchiodi. L’evento – conclude la Presidente Tironi – sarà anche un momento per ripartire dopo tutto quanto occorso; un modo per dire che, per ora, il peggio è passato e che dobbiamo cercare, lentamente e con tutte le precauzioni del caso, di tornare a frequentare i mercati, le fiere, a vivere le iniziative. Dobbiamo riappropriarci degli spazi comuni, tornare a sostenere le attività commerciali di vicinato e le attività mercatali che per mesi sono rimaste ferme a causa dell’epidemia”.

“Mi auguro di poter incontrare tanti clienti, ormai diventati amici, che per queste restrizioni in questi mesi non abbiamo più potuto vedere. Sarà bello – conclude la Presidente – poter tornare ad avere quel rapporto diretto che in questi mesi ci è così fortemente mancato. Vi aspettiamo nella giornata di domenica 2 Agosto a Ferriere”.