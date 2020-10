Domenica di festa per i Mercanti di Qualità, che porteranno le loro bancarelle a Gossolengo per l’intera giornata del 18 ottobre, dalle 8 alle 19.

Circa 30 bancarelle tra abbigliamento, calzature, fiori, enogastronomia e tanto altro animeranno le vie principali del paese – nello specifico Piazza Roma, Viale Matteotti e Via Marconi – per proporre tanto shopping divertente e di qualità. Alle 11.30 il capocronista di Libertà, creatore della rubrica Pansa&Tasca del quotidiano locale ed esperto di food Giorgio Lambri presenterà il suo libro “Non solo Gutturnio”, nel quale presenta bottiglie del territorio piacentino che svelano altrettante aziende. Si tratterò di un vero e proprio viaggio – degustazione dalla Valtidone alla Valdarda, dalla Valnure alla Valtrebbia, dalla Val Luretta alla Val Chiavenna.

Queste le cantine presentate domenica dall’autore: Casabella di Castell’Arquato e Gazzola di Donceto, F.lli Piacentini e La Pergola di Ziano, Cantine 4 Valli e Poggiarello di Travo. Le cantine doneranno il loro vino in bottiglia alla Casa di Iris, l’Associazione piacentina di volontariato, che durante la manifestazione ne promuoverà la vendita ai fini della raccolta fondi per autofinanziamento. Parteciperà alla giornata anche gruppo Terziario Donna di Piacenza, che ha organizzato una vendita benefica di cioccolatini a favore di Armonia Onlus, associazione piacentina che si occupa di volontariato per combattere il tumore al seno. Sarà inoltre presente il Gruppo di Protezione Civile che informerà e controllerà i visitatori e gli espositori nel rispetto delle norme anti-Covid (DPCM 13 ottobre).

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Gossolengo, l’Unione Commercianti Piacenza e FIVA Piacenza (Federazione Italiana Venditori Ambulanti).