Quest’anno il Natale piacentino sarà ancora più bello grazie ai Mercanti di Qualità: domenica 1, 15, 22 e 29 dicembre li troverete sul Pubblico Passeggio a Piacenza e domenica 8 dicembre a Rivergaro.

Nelle cinque tappe previste saranno una cinquantina le bancarelle di diverso genere, che proporranno abbigliamento, calzature, accessori moda, gioielli, biancheria per la casa, fiori e piante, enogastronomia locale e non, frutta e verdura di stagione e tanto altro.

Le cinque domeniche saranno delle occasioni speciali per fare gli ultimi acquisti in previsione delle festività in arrivo: le bancarelle saranno allestite tutto il giorno, dal mattino sino alle 19.30, e non mancheranno i momenti musicali, ludico-sportivi e tante attività per i bambini. Si partirà domenica 1° dicembre sul Pubblico Passeggio con una giornata all’insegna dello shopping, ma non solo: l’Associazione Scuola Libera Giovanni Paolo II sarà presente con torte e lavoretti dei bambini per tutto il giorno e alle ore 11 presso la Chiesa Immacolata di Lourdes si terrà un concerto organizzato dalla Scuola Artemusica in collaborazione con il Centro Intergenerazionale “Anziani e Bambini insieme”

L’evento è organizzato dall’associazione di ambulanti Mercanti di Qualità con la collaborazione di Unione Commercianti Piacenza, Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti Piacenza) del Comune di Piacenza e del Comune di Rivergaro.