“Mercanti di Qualità” a Travo

Domenica 23 giugno i Mercanti di Qualità saranno in Valtrebbia e precisamente a Travo, per un’intera giornata dedicata allo shopping e al divertimento.

In questa data il Consorzio di ambulanti si presenterà con trentacinque bancarelle che spazieranno dall’abbigliamento maschile e femminile ai prodotti tipici, dalle calzature agli accessori.

Anche questa domenica, insieme allo shopping per i più grandi, verranno organizzati i “Giochi di Una Volta”, con divertimenti per i più piccoli nella piazza principale a partire dalle 15 e fino alle 18. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Podenzano, Unione Commercianti Piacenza e FIVA Piacenza (Federazione Italiana Venditori Ambulanti).