Mercanti di Qualità a Villanova

Domenica 9 giugno il Consorzio degli Ambulanti “Mercanti di Qualità” farà tappa a Villanova sull’Arda in occasione della celebre Festa delle Ciliegie.

A partire dal mattino alle ore 8 e sino a tardo pomeriggio i Mercanti di Qualità saranno a disposizione dei clienti con tante proposte diverse; non mancherà il divertimento assicurato nel pomeriggio dagli amici di Tadam Circo che si esibiranno con i loro spettacoli circensi. In concomitanza con il Mercato di Qualità ci saranno gli eventi organizzati dalla Proloco di Villanova sull’Arda in occasione della Festa delle Ciliegie: visite guidate alla Villa Verdi, giro sul Trenino delle Ciliegie, stand gastronomici e ballo liscio sulla pista allestita.

L’iniziativa dei Mercanti di Qualità è organizzata in collaborazione con il Comune di Villanova sull’Arda, Unione Commercianti Piacenza e FIVA Piacenza (Federazione Italiana Venditori Ambulanti).