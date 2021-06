Mercatino dei Libri Usati – Liceo Colombini

Sabato 3 luglio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la BIBLIOTECA DI STRADA si terra’ il mercatino dei libri usati.

Per chi vende: i lbri devono essere in buono stato e provvisti di allegati, i libri si vendono al prezzo massimo del 50% del prezzo di copertina

Per chi acquista: portare l’elenco dei libri da acquistare pubblicato dall’Istituto sul sito ufficiale.

Verrà allestito il banco “DO UT DES” per distribuire i libri e i dizionari raccolti e rititare e ritirare i libri in donazione.