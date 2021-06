Mercatino dei Libri Usati – Liceo Colombini

Mercatino dei Libri Usati – 16 giugno, Cortile Liceo Colombini, ingresso carraio viale Malta

Possibilità di vendere/acquistare libri di testo del Liceo Colombini al 50% del prezzo di copertina. Chi vende è pregato di portare i libri in buono stato di conservazione e completi di eventuali allegati CD-DVD. Chi acquista porti con sé l’elenco dei libri da acquistare pubblicato dall’Istituto sul sito ufficiale. Verrà allestito anche un banchetto per il progetto Do ut Des per la raccolta di libri da donare alla scuola e la distribuzione ai donatori.