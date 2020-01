Edizione 2020. La prima domenica del mese appuntamento in via Roma con hobbistica, oggettistica, libri e molto altro. Prossimo appuntamento domenica 2 febbraio.

Il Mercatino del riuso si tiene in via Roma, ogni prima domenica del mese, ad eccezione di luglio e agosto. Dalle 9 alle 20 nelle aree comprese tra via Roma e via Tibini. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Tra le merci esposte:

HOBBISTICA

OGGETTISTICA

LIBRI

STREET FOOD

E TANTO ALTRO ANCORA

L’iniziativa è organizzata da Shopping area Quartiere Roma, Unione Commercianti in collaborazione con Comune di Piacenza.