MERCATINO SOTTO L’ALBERO (Mercatino del RIUSO e dell’artigianato in tema natalizio)

Organizzato dal Comune di Travo in collaborazione con enoteca SIMO’S PALATE – Associazione ARTRE e i Commercianti di Travo. Bancarelle in Piazza Trento dal mattino ore 10. Nel pomeriggio per i bambini FIABA ANIMATA, animazione e truccabimbi a cura di Funtasia.