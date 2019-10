Mercato della Terra Contadini Restenti

Domenica 13 ottobre dalle 9 alle 13 ritorna in piazza Paolo a Rivergaro (Piacenza) il Mercato della Terra dei Contadini Resistenti in collaborazione con Slow Food.

Un appuntamento periodico da non perdere, una sosta piacevole nella bella piazza della Val Trebbia, luogo di incontro di contadini, amici, animali e cibo buono. Per fare una spesa sana, per regalarci un pò di positività, per fare domande ai produttori.

Ritorna l’artigianato rurale, i prodotti delle nostre montagne, i formaggi di capra a latte crudo, freschissima verdura e frutta di stagione. Le carni prodotte da animali alimentati con prodotti dell’azienda stessa, biologica, yoghurt biologico, formaggi vaccini freschi e stagionati in sasso. Salumi da suini allevati liberi sulle pendici del Penice, marmellate, conserve speciali, agli piacentini doc, patate di Bassano, pane cotto in forno a legna, pasta biologica di farro, farine, miele di montagna, vino e tanti altre leccornie biologiche, prodotte con cura.

I Contadini Resistenti avranno il piacere di ospitare la castagnata dell’associazione Sci Club K88 e l’associazione italiana Aisphem (Sindrome di Phelan-McDermidche) che con la vendita dei ciclamini, raccoglie fondi per la ricerca. Alle ore 11 Slow Food , in collaborazione con i Contadini Resistenti terrà il laboratorio del gusto ” Dalle Americhe a Piacenza” questa volta dedicato alle varietà che, divenute ormai “piatti tipici” italiani e ancor più piacentini, hanno un’origine lontana e una storia tutta da raccontare.