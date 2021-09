Dopo una prima iniziativa a giugno, inaugura ufficialmente domenica 26 settembre il Mercato della Terra dei Contadini Resistenti, in collaborazione con Slow Food, dalle 9 alle 13 presso l’ampia area verde di Spazio 4.0 in via Manzoni 21 a Piacenza.

Da settembre in poi il mercato contadino di produttori e trasformatori che praticano agricoltura sostenibile, biologica e naturale nel piacentino sarà un appuntamento fisso domenicale: qui proporranno i propri prodotti artigianali realizzati con metodi naturali e biologici, a km 0. Carne, formaggi di capra e vaccini, salumi, prodotti da forno, frutta e verdura di stagione, farine, pasta, miele, birra, spezie, erbe aromatiche, oli e farine speciali di canapa, girasole, lino e tanto altro saranno sui banchi dei piccoli produttori dell’associazione.

In questa edizione del 26 settembre ad arricchire la mattinata ci sarà inoltre il live di Erica Opizzi e Antonio Amodeo e un laboratorio gratuito di ecoprinting, la stampa botanica con foglie, fiori e radici per bambini e famiglie, a cura di Helga Girometta dell’associazione Pe’d Fer. L’ingresso è consentito solo con il Green Pass. L’evento è svolto con il supporto di Fondazione Bertuzzi Losi.