Domenica 9 agosto – dalle 9 alle 13 – si svolgerà l’edizione speciale del Mercato della Terra dei Contadini Resistenti in piazza Paolo a Rivergaro (Piacenza).

“Nell’ottica delle collaborazioni con il territorio a cui teniamo particolarmente – spiegano i Contadini Resistenti – , ci sarà il grande ritorno di Claudio della gelateria storica Orso Bianco di Rivergaro. Come ormai da tradizione, ogni edizione del mercato è un evento con un ospite speciale e un laboratorio di approfondimento. In collaborazione con Slow Food Piacenza, il patrocinio del Comune di Rivergaro e della Fondazione Bertuzzi questa edizione vedrà in piazza il chiosco dei gelati artigianali di Claudio preparati solo per l’occasione con i prodotti dei Contadini Resistenti. Grande novità sperimentale: la sorpresa del gelato alle verdure griffate CR. Una sfida a cui il mastro gelataio pensa da tempo e chissà se riuscirà a portare a termine domenica al mercato. Claudio – informano gli organizzatori del mercato – sarà come sempre a disposizione per confrontarsi e rispondere alle domande degli avventori curiosi”.

“L’altra novità è che il gelato sarà prodotto con un ottimo latte biologico – fanno sapere i Contadini Resistenti -, ad altissima digeribilità, ricco di beta carotenoidi (che dà un colore giallo dorato al latte stesso) un apporto alto e particolarmente bilanciato di Omega 3 e Omega 6 e un’alta percentuale di antiossidanti. Il latte proviene da mucche libere che pascolano nei prati di Maleo dell’azienda Salvadori. Non mancheranno tutti i freschi prodotti dei Contadini, le verdure e la frutta anche di montagna, patate, formaggi freschi e stagionati, carne biologica, miele, zafferano, vini diversi, erbe aromatiche, spezie, verdure essiccate, pane prodotti da forno, yogurt e tanto altro solo proveniente dai territori piacentini”.

PER INFO: https://www.facebook.com/contadiniresistenti