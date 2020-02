Lunedì 3 febbraio alle ore 21 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale che sarà presieduta da don Alfonso Lukoki, parroco di San Savino.

La serata si aprirà con un intervento della psicologa Chiara Griffini, terapeuta di coppia, consacrata nella Comunità Papa Giovanni XXIII, sul tema “Il dolore nelle relazioni familiari: quando entra la malattia”. Ad animare la celebrazione, seguita dall’adorazione eucaristica, è la Comunità Magnificat.

Anche le messe di guarigione in programma il primo lunedì dei mesi di marzo e aprile avranno come filo conduttore il tema del dolore. A marzo, “Il dolore nelle relazioni familiari: il lutto e la speranza”, e ad aprile “Il dolore nelle relazioni familiari: la divisione dell’eredità”.

“Nella messa di guarigione spirituale – spiegano gli organizzatori – si prega perché Dio metta in moto in noi passaggi di cambiamento in cui il suo amore apra il dolore, la paura, le ferite che ci sono in noi alla speranza e ad una rinnovata capace di amare nella generosità di cuore, nella libertà e nella gioia”.