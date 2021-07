Mimmo Lucano presenta il suo libro \"Il fuorilegge\"

Mimmo Lucano è l’ex sindaco di Riace, un piccolo paese della Locride, assurto agli onori delle cronache per l’attività, direi quasi unica e originale, che ha saputo svolgere a favore degli immigrati e di una comunità locale che andava impoverendosi non solo di finanze, ma anche di abitanti. Un’ attività che ha avuto il merito di sovvertire il paradigma degli immigrati visti come un problema, un intralcio alla vita di chi abita in Italia. Gli immigrati sono stati visti come fratelli da accogliere e come un’opportunità per far rivivere un paese che andava spopolandosi. Comunque la si pensi l’esperienza di Riace ha dimostrato che l’immigrazione si può gestire in modo diverso da chi vorrebbe chiudere i porti e impedire che gli immigrati lascino le situazioni di estrema sofferenza da dove provengono. Oggi Lucano è ancora sotto processo, ma soprattutto non ha mai smesso di schierarsi dalla parte degli ultimi. Ha dato alle stampe un libro “Il Fuorilegge” – Feltrinelli – agosto 2020. Di questo ed altro parleremo con lui online venerdì 23 luglio alle ore 18 sulla piattaforma zoom. Invito chi vorrà seguire l’evento a richiedere il link a piacenza@mce-fimem.it