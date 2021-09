2 – 3 ottobre 2021

Monasteri Aperti

Chiesa ed ex Monastero di San Sisto – Piacenza

Prosegue l’edizione 2021 “Monasteri Aperti”, iniziativa promossa da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con la Conferenza Episcopale della Regione Emilia-Romagna e il Circuito dei Cammini dell’Emilia Romagna, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI. A Piacenza gli eventi saranno dedicati alla storia dell’ex monastero di San Sisto, che ospita la grande mostra “La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza”. Ritorna, visto il successo della settimana scorsa, la suggestiva visita “San Sisto by Night”.

Di seguito il programma.

2 Ottobre, dalle 14 alle 18

Visite Guidate all’antico monastero ora in area militare “Caserma Nicolai” del Genio Pontieri. Costo:€ 10,00

– Ore 15.00: Laboratorio Didattico: “ABC dell’Amanuense” alla scoperta dei segreti della prestigiosa arte dei di monaci amanuensi, dipingendo con le antiche tecniche e scrivendo con la penna d’oca. Costo:€ 3,00

– Ore 20.45: Concerto “Suoni di Bordone” – Brani e danze delle tradizioni europee

Cornamusa: Carlo Gandolfi

Gruppo musicale: Le Rose e le Viole

Direzione: Maddalena Scagnelli

Ingresso libero – portico di San Sisto

3 Ottobre

– Ore 18: Visita Guidata “Chiese scomparse – Il quartiere dell’antico monastero”. Torna il format “Chiese scomparse” con una tappa che questa volta toccherà l’area cittadina limitrofa alla chiesa di San Sisto: un percorso ricco di storia alla ricerca di chiese dimenticate o completamente scomparse, le cui tracce sono spesso ancora visibili: tra le altre conosceremo insieme la chiesa di Sant’Agata, la chiesa di San Tommaso, di San Nicola dei Cattanei e di Santa Maria in Borghetto, ed eccezionalmente sarà possibile vedere i documenti originali relativi alle parrocchie soppresse. Costo:€ 5,00

– Ore 19.30: Aperitivo culturale: “Cibo di Dio. Cibo del Diavolo” a cura del prof. Aldo Acerbi, sull’alimentazione monastica medievale, conferenza con degustazione di prodotti locali. Costo:€ 12,00

Il concerto “Suoni di Bordone” e la visita guidata “Chiese Scomparse – il quartiere dell’antico monastero” fanno parte del progetto “Pellegrinaggi urbani”, la cui realizzazione è resa possibile grazie all’iniziativa del Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la Cultura”. Tutti gli eventi sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria, dove non diversamente specificato. Obbligatorio il Green Pass per i maggiori di anni 12. Info e prenotazioni: sistinapiacenza2020@gmail.com – 349.8078276