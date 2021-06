Il 19 e 20 giugno Castell’Arquato farà da sfondo ad Art&Love, mostra d’arte organizzata dal collettivo OPEN ART e dall’Ufficio Turistico di Castell’Arquato in occasione dell’Anteprima Notte Romantica 2021.

Quattro artisti, provenienti da differenti formazioni artistiche, realizzeranno una splendida mostra –mercato (sarà cioè possibile acquistare le opere esposte) avente come tema la passione amorosa. Protagonisti della mostra saranno: Alessia Castelli, fotografa, graphic designer e digital artist molto conosciuta nella nostra città e già vincitrice di diversi concorsi artistici; Alice Basso, pittrice e tatuatrice molto attiva nella nostra provincia, impiegata presso uno studio di tatuaggi a Piacenza; Sara Pella, pittrice, incisore e scultrice e il pittore e tatuatore Daniele Vallisa.

Questi giovani artisti sono uniti anche da un forte senso di responsabilità sociale: lo scorso anno, in piena pandemia, il collettivo OPEN ART aveva coinvolto artisti, illustratori, tatuatori e fotografi nell’iniziativa “artistiperpiacenza”. In quella circostanza tutti gli artisti partecipanti avevano messo all’asta on line le loro opere per raccogliere fondi per l’ospedale di Piacenza; in un solo giorno la cifra raccolta era arrivata a 8.000 euro. Hanno inoltre partecipato all’iniziativa Cartelloni, mostra all’aperto gratuita a Piacenza, che ha utilizzato spazi di affissione vuoti in diversi punti della città come supporto per le opere d’arte, in un’ottica di riappropriazione dello spazio pubblico urbano.

La mostra Art&Love si svolgerà nel Palazzo del Podestà di Castell’Arquato, già teatro della prima edizione della manifestazione artistica, svoltasi in occasione della festa di San Valentino nel 2020. Art&Love è l’anteprima della Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia, manifestazione nazionale a cura dell’Associazione Borghi più Belli d’Italia, che si svolgerà, anche a Castell’Arquato, sabato 26 giugno.

Orari di apertura della mostra sabato 19 e domenica 20 giugno: 10 -13 e 14 -18. Ingresso libero. Note: obbligatorio l’uso di mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale. Il personale si riserva di limitare e regolare l’afflusso qualora negli ambienti della mostra fosse superato il limite di 10 persone contemporaneamente.