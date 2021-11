Mostra “Chiedi alla polvere” – Fotografie di Mauro Scarpanti

“Chiedi alla polvere” – Inferno e grazia nei mattonifici della Valle di Kathmandu

Fotografie di MAURO SCARPANTI

A cura di Susanna Gualazzini

Galleria Biffi Arte – Dal 7 al 28 Novembre 2021. Inaugurazione domenica 7 Novembre, ore 16.

Da novembre ad aprile, nei mesi della “stagione secca” la valle di Kathmandu si trasforma in un enorme mattonificio: una vera e propria industria a cielo aperto in cui si trasferiscono decine di famiglie per vivere e lavorare, immersi nella polvere, in condizioni disumane. Ma attraverso la tramatura dell’orrore, il fotografo Mauro Scarpanti restituisce la profonda dignita di un popolo che ha nel proprio dna una capacità di sopportazione sovrumana. E’ quella dignita piena di grazia che fa della polvere pulviscolo luminescente e di una fatica senza limiti una forma del sacra. Nessuno sorride, ma negli occhi di tutti c’è un senso antico della vita che spezza il cuore.

