Mostra “Chronos”

“CHRONOS”

Sesta mostra a tema del gruppo NUOVI DIALOGHI

Dal 19 giugno all’11 luglio 2021 – Apertura dalle 18 alle 23 al Venerdì – Sabato – Domenica

Spazio espositivo “Auditorium” (Casa del popolo) Rivergaro (Piacenza)

– – – –

Apre la stagione delle mostre estive il gruppo artistico “NUOVI DIALOGHI” dieci artisti in collettiva presentano 27 opere. Il gruppo con le sue mostre sempre a tema, presenta l’arte in chiave contemporanea attraverso un percorso di esposizioni iniziate nel 2016 a Rivergaro con “ ARTE E NUOVI DIALOGHI “ – LUCE 2017- TERRA 2018- DOMUS CCXXVIII 2019- MATIER LIBRE 2020 – e con CHRONOS 2021. Il gruppo nel tempo ha esposto, partendo sempre da Rivergaro, al “Museo della città di Bobbio”, alla Galleria “Biffj “, al “Museo della stampa di Soncino”, all’interno di una realtà storica come “Palazzo Morando” . Un percorso consolidato che ogni anno parte da Rivergaro. Il titolo della mostra 2021 nasce dalla volontà di rifarsi al tema del tempo. La chiave filosofica greca richiamata nel titolo, permette ampia espressività personale con interpretazioni diverse, e presenta tutte le diversità prospettiche e creative che passano nel momento e nella sensibilità di ogni artista.

LA MOSTRA E’ A ENTRATA LIBERA nel rispetto delle normative Covid