Mostra “Come eravamo: 1940-1990, il cinquantennio più…precipitoso del secolo breve”

Dall’1 al 31 marzo nei locali del Seminario vescovile di via Scalabrini a Piacenza resterà aperta la mostra dal titolo “Come eravamo : 1940-1990, il cinquantennio più…precipitoso del secolo breve”, allestita dall’associazione “Gli Stagionati” e indirizzata non solo agli studenti di medie e superiori con prenotazione online, ma anche a tutta la cittadinanza con ingresso libero.

Anche se per i più maturi può essere un’occasione per rispolverare i ricordi di gioventù, la mostra non si propone come un malinconico tuffo nel passato, ma offre diversi spunti di riflessione in prospettiva futura. Intrecciando La Storia grande (quella nazionale, ma anche quella mondiale) con la Storia piccola (quella locale, ma anche quelle familiari), attraverso un percorso per sezioni (dalla casa, al lavoro, dall’istruzione, al divertimento, alla moda), la mostra si avvale non solo di oggettistica personale, prestata anche da collezioni private o da piccoli musei locali, ma anche di diversi pannelli illustrativi e fotografici, per la cui preparazione hanno collaborato in tanti: dai maestri del lavoro, agli sportivi del rugby piacentino, dalla stessa Università Cattolica, ai Piacentini nel mondo, agli studenti stessi.