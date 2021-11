Mostra “Conception” – Visita guidata

Mostra “Conception. How women think, what women do”

Visita guidata con Maurizia Bonvini

Sabato 27 novembre, ore 16, prenotazione obbligatorio



Conception, ovvero concezione, concepimento, ma anche concetto, idea. In quanti modi e con quante sfaccettature si delinea e si esprime la creatività femminile? Prova, esplorazione, scoperta, realizzazione, denuncia, protezione, accudimento sono alcune strade. Ma le vie sono mille altre ancora. Conception mette in scena otto artiste, diversissime per formazione, linguaggio, età provenienza, cultura, desideri e aspettative, le avvicina e fa dialogare in un percorso che risulta subito circolare e compenetrante. Non esiste tra le opere un effetto mirror, ciascuna esprime e mantiene ben delineata lo propria identità e forma espressiva, ma ognuna chiarisce e prosegue il dialogo delle altre, con un’empatia che forse è la cifra comune, la chiave che apre le porte e consente a tutte di sviluppare il dialogo.

Galleria Biffi Arte – Lunedì e giovedì chiuso, martedì 15.30 – 19.30, mercoledì, venerdì, sabato 10.30 – 19.30 domenica 15 – 19