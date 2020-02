L’Associazione 100×100 in movimento-APS e l’ Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli di Milano, in collaborazione con il Centro di lettura ed il Comune di Rivergaro, Teatro Trieste 34 e Caracò Educational, presentano l’esposizione della mostra di fumetti “1, 10, 100 Agende Rosse…quale democrazia?”.

Dal 24 febbraio al 1° marzo la mostra sarà visitabile presso l’auditorium della Casa del Popolo di Rivergaro (Piacenza), in Via don Veneziani n° 64. Creata dall’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli di Milano, la mostra ha l’intento “di educare alla legalità e alla cittadinanza attiva attraverso il racconto a fumetti di alcune figure emblematiche della storia del nostro Paese. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Ilaria Alpi e molti altri, donne e uomini che per impegno, passione civile e spirito di servizio, nella ricerca continua della verità, hanno messo in gioco la loro vita per rendere il nostro Paese più libero e più democratico”.

La mostra è adatta a qualsiasi fascia d’età in quanto in grado di suscitare interesse sia nei più piccoli che nei grandi, dato il linguaggio semplice e immediato che la caratterizza; si rivela inoltre particolarmente efficace anche nei casi di difficoltà linguistiche data la presenza del disegno. Completano la mostra di fumetti le tavole di una fiaba dal titolo: “L’invasione degli scarafaggi” che racconta cos’è la mafia ai più giovani.

Contatto per info e orari: Rossella Noviello, Presidente di 100×100 in movimento Mail:

100x100piacenza@libero.it. Telefono 3474105386 oppure sulla pagina facebook dell’Associazione.