Mostra di Pittura “La Collettiva Diversa”

Iniziativa de “La Collettiva Diversa” che si terrà presso l’Associazione Il Risveglio dell’Anima (via Gadolini 12, Piacenza).

La Collettiva Diversa è l’unione di tre artisti – Marina Alberici, Gabriele Denti e Francesco Piccinelli – di differente estrazione creativa: pittura, disegno…che sono uniti dalla passione comune di dare vita alle proprie visioni figurative. “Ti aspettiamo per godere delle nostre creazioni, per conoscerci e per condividere un Buffet Aperitivo a fine orario. Per chi poi volesse potrà anche prenotare l’acquisito di un’opera”.