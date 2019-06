C’è un legame molto forte, speciale quasi, fra l’istituto d’arte “Gazzola” e l’associazione culturale “Amici dell’arte”. La passione e la dedizione assolute per l’espressività, da un lato teorica e didattica, dall’altro espositiva ed esplicativa.

Sabato 8 giugno 2019, ore 17.30, gli “Amici dell’arte” ospiteranno la “Mostra di fine anno degli allievi del Gazzola”. In quest’ultimo in oltre due secoli si sono formati tutti i più grandi artisti piacentini, agli “Amici dell’arte” hanno invece esposto quasi tutti i più grandi artisti piacentini.

C’è un fil rouge che unisce le due importanti realtà e che va oltre passione e dedizione e cioè l’amore per la creatività. La mostra di fine anno è allora un importante punto di riferimento per tutti: per gli allievi soprattutto, ma anche per docenti e pubblico. E, se vogliamo, anche per i collezionisti che possono ammirare i nuovi talenti non solo piacentini perché al Gazzola sono iscritti anche allievi di province limitrofe.

Come sempre verranno esposte opere selezionate da varie discipline, dalla pittura alla scultura, dalla grafica all’incisione. E questo per sottolineare la vitalità del “Gazzola” che, dopo la nascita del liceo artistico statale “Cassinari” nei primi anni ‘80, è divenuto una scuola di specializzazione. Ed a cui possono accedere studenti di tutte le età a cui si richiede solo interesse e volontà di migliorare le proprie doti artistiche.

La mostra terminerà il 16 giugno 2019. L’ingresso è gratuito. Brochure disponibile in sala. Orario d’apertura dell’associazione: da mercoledì a domenica, ore 16-19.