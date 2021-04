Mostra fotografica “Canto d’amore alla vita”

A Rivergaro la commemorazione di due date dal forte significato storico: il 25 aprile e il 2 Giugno con le immagini di due fotografi del territorio, Mirella Verile e Maurizio Rossi.

La mostra sarà rigorosamente in bianco e nero per raccontare come il tempo possa cancellare i colori ma non la memoria. L’esposizione è curata e proposta dal Cdl (centro di lettura) con ArTre e con il patrocinio del Comune.

Si inaugura il 25 aprile 2021 alle ore 17, nel rispetto dei regolamenti, in piazza Paolo a Rivergaro (Piacenza) e sarà visitabile fino al 2 giugno.