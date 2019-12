Mostra “Giacomo Bertucci tra Ghittoni e de Pisis”

Un centinaio le opere di Giacomo Bertucci (1903-1982) – il pittore di cui sono noti i legami con Ghittoni e con il Brera di Milano – protagoniste della grande mostra, organizzata dalla Banca a Palazzo Galli (“Giacomo Bertucci tra Ghittoni e de Pisis”) e che rimarrà aperta al pubblico dal 15 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020.

Nato a Bardi, quando ancora questo centro apparteneva alla provincia di Piacenza, lavorò lungamente nella nostra città anche dopo aver ottenuto, nel 1940, il prestigioso incarico di insegnante di figura al Brera. I quadri che verranno esposti sono il frutto di una rigorosa selezione su un ben più ampio numero di opere di molti piacentini che hanno risposto all’invito della Banca a mettere a disposizione lavori del noto artista, di cui sono particolarmente apprezzate le nature morte e i soggetti floreali. La produzione artistica di Bertucci, proveniente da collezioni private, sarà integrata da opere che permettono di dare conto dei debiti culturali riscontrabili nella sua opera, a partire dai maestri (Francesco Ghittoni e Aldo Carpi), passando per i coetanei compagni di studi che hanno percorso strade diverse (Luciano Ricchetti e Bruno Cassinari), arrivando a Filippo de Pisis, con il quale condivise l’autonomia rispetto alle principali scuole artistiche, le scelte tecniche e di genere.

Ingresso libero (orari: dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19; sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; giorni di chiusura 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio) per Soci e Clienti della Banca. Per i non Clienti, ingresso con biglietto nominativo richiedibile esclusivamente al sito www.bancadipiacenza.it. Sono previste visite guidate la domenica mattina (ore 11) e pomeriggio ore 16.30), visite guidate per i Soci della Banca e per scuole e associazioni: prenotazioni all’Ufficio Relazioni esterne (0523 542357 – relaz.esterne@bancadipiacenza.it).

Manifestazioni collaterali – Durante il periodo di svolgimento della mostra, sono previste manifestazioni collaterali con il seguente programma: conferenza sul tema “Artista e pubblico: il caso Bertucci”, con Valeria Poli, martedì 17 dicembre ore 18, Sala Panini; “Filippo de Pisis al Museo del Novecento a Milano”, conversazione con Valeria Poli, venerdì 10 gennaio ore 18, Sala Panini; ; tavola rotonda con gli allievi di Bertucci, mercoledì 8 gennaio ore 17.30, Sala Panini; conferenza su “Giacomo Bertucci in collezione tra musei e istituzioni”, con Laura Bonfanti, venerdì 17 gennaio ore 18, Sala Panini; sono previste anche visite guidate, su prenotazione (0523 542357 – relaz.esterne@bancadipiacenza.it) all’Orto botanico di Brera e al Museo del Novecento per Mostra “de Pisis” a Milano (data da stabilire) e all’Istituto d’arte Gazzola (Bertucci allievo, Bertucci insegnante, il suo dipinto) lunedì 13 gennaio alle ore 17.