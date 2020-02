Mostra “La magia dell’acquerello”

Si inaugura sabato 8 febbraio nello spazio espositivo permanente della Biblioteca di Rivergaro “La magia dell’acquerello”, collettiva d’arte presentata da quattro artisti emergenti.

Le opere percorrono espressioni diverse ma tutte passano attraverso le leggerezze, le tonalità tenui, in un percorso dal fascino delicato che da sempre ci regala questa tecnica antica. Angela Ahimè gioca con la luce, Sara Solenghi si immerge nel colore, Mara Ghiotti in una evanescente leggerezza: queste tre artiste nel loro esprimersi ci regalano un carico di sensibilità tutta al femminile, mentre più definito nell’interpretare il disegno, le luci e i colori Marco Androni. Una mostra fatta di ricerca, stile, interpretazione in quel racconto di realtà artistica a volte schiva e nascosta del territorio Piacentino.

La mostra sarà visitabile, a entrata libera, negli orari e nei giorni di apertura della Biblioteca:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 9-30 – 12,30 – 16 – 19

Giovedì – Sabato: 9,30 – 12,30. Martedì chiuso

Aperta a tutti l’inaugurazione di sabato 8 Febbraio, dalle ore 17.