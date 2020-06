Dal 14 giugno al 5 luglio – presso l’Auditorium (Casa del Popolo) di Rivergaro in via Don Veneziani, 64 – apre al pubblico la mostra “Matière libre” promossa dal CDL (Centro di lettura) con il patrocinio del Comune di Rivergaro. Il gruppo “Nuovi Dialoghi”, per il quinto anno rinnova la capacità di unirsi nella ricerca e nella sperimentazione di nuove tematiche. L’espressione artistica di sette artisti in collettiva si incontra quindi su 22 opere di arte dinamica, vitale, carica di stimoli alternativi ai più radicali sistemi.

La mostra inaugurerà domenica 14 giugno – dalle 18 alle 23 – e sarà visitabile a entrata libera ogni venerdì-sabato-domenica fino al 5 luglio compreso dalle 18 alle 23.