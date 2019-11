Sarà presentata al pubblico, giovedì 14 novembre alle ore 17,30, presso il Centro Culturale Italo-Tedesco (via San Marco 27 Piacenza), la mostra Nati dopo l’89, un viaggio tra reportage, foto e video alla ricerca della generazione post-Muro, in Italia e Germania. Interverranno l’Assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi e l’attrice e regista Carolina Migli Bateson.

L’esposizione, realizzata in collaborazione con il Goethe-Institut, racconta attraverso immagini e parole venti giovani europei nati dopo il crollo del Muro di Berlino. Sono passati infatti trent’anni dal crollo del Muro di Berlino. Da allora, la Germania e l’Europa sono profondamente cambiate.

Una sola Germania, un’Europa più grande, frontiere cancellate dalla storia e frontiere aperte. E un’unica moneta. Che pensano di questa rivoluzione i ragazzi tedeschi e italiani nati dopo la caduta del Muro? Che impatto ha sulle loro vite? Per scoprirlo, il giornalista Matteo Tacconi e il fotografo Ignacio María Coccia si sono messi in viaggio. Dresda e Bonn in Germania, Trieste e Bari in Italia. Quattro reportage e una mostra, per immagini e parole, per raccontare la generazione post-’89.

La mostra rimarrà aperta dal 14 Novembre al 14 Dicembre 2019 e sarà visitabile il Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 16 alle 19, il Martedì e Venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Per i docenti sono disponibili materiali didattici di approfondimento.

Credit: Goethe Institut Italien/Collage/Photo: Ignacio Maria Coccia