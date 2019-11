Mostra “Pansini Mario. Una lunga storia artistica tra design e materia del 1952 ad oggi”

All’associazione culturale “Amici dell’arte” non mancano di certo gli spunti. D’altronde il campo dell’arte, anche e soprattutto locale, riserva sempre sorprese.

Come nel caso di Mario Pansini, classe 1936, da decenni residente in comune di Rottofreno, eccellente artigiano mobiliere. E che ha deciso di mostrare al pubblico per la prima volta quanto fatto nella sua lunga vita. Infatti “Pansini Mario. Una lunga storia artistica tra design e materia del 1952 ad oggi” ripercorre tutta la sua lunghissima vicenda umana e professionale. La personale verrà inaugurata domenica 10 novembre, ore 17, e terminerà domenica 17 novembre.

Lavorare nel settore dei mobili e dell’arredamento implica non solo abilità tecnico-esecutiva. Ci vogliono anche altre doti come l’estro per interpretare le esigenze dei clienti, la fantasia per andare oltre le necessità dell’utenza, l’invenzione per accontentare il gusto dei potenziali acquirenti. Attivo con continuità dal 1953, ha prodotto moltissimi mobili anche perché ha sempre avuto una clientela variegata. E i risultati si sono visti negli anni, nelle foto-ricordo che ancora gelosamente conserva che espone e che mostrano i lavori più interessanti eseguiti nel corso degli anni.

Perché Pansini ha sempre avuto la stoffa dell’artista e, come tale, personalizzava i suoi mobili con sculture cioè con bassorilievi che divenivano parte integrante del mobile. I legni più utilizzati erano il ciliegio e il mogano dell’Amazzonia, molto più duttili di altri, ma non ha né trascurato né dimenticato il marmo. Ma Pansini ha sempre avuto un’indole artistica coltivata anche all’Istituto d’arte Gazzola di Piacenza prima con Alfredo Soressi e poi, nella scultura in terracotta, con Paolo Perotti. E le tele esposte testimoniano la passione per la pittura sempre manutenuta fra un realismo di maniera ed un pittoresco naif.

Orari d’apertura dell’associazione: da mercoledì a domenica ore 16-19.