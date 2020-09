Mostra “Percorsi” dell’artista Paolo Capitelli

Sabato 12 settembre 2020, parte la mostra personale “Percorsi” dell’artista piacentino Paolo Capitelli presso il raffinato “Spazio Arte Gioele Chi?” di Castell’Arquato. L’evento terminerà domenica 11 ottobre 2020; l’artista sarà presente il giorno 19 settembre alle ore 17:00 per incontrare il pubblico. La mostra è patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco di Castell’Arquato. Presenterà Gigliola Assali. Il giornalista e scrittore Fabio Bianchi definisce Capitelli :”un pittore che fa della realtà un contenitore di forze cromatiche. Composizioni in cui non c’è lo spazio bensì il sentimento dello spazio, non c’è il tempo bensì il senso del suo fluire, non c’è la natura ma la sua quintessenza”.