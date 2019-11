Mostra “RealEYES 2019”

L’Associazione NAnA Onlus e Spazio RossoTiziano presentano RealEYES 2019, mostra a sostegno della ricerca per il progetto “Le Cellule di Francesca” un progetto sulla caratterizzazione della Leucemia Mieloide Acuta.

L’inaugurazione avrà luogo Sabato 30 novembre dalle ore 17 alle ore 20 presso lo Spazio RossoTiziano in Via Giuseppe Taverna 41, Piacenza. Il giorno successivo, 1 dicembre alle ore 17,30, nella stessa sede si terrà un “Concerto Jazz per NAnA” con Daniele Martini al sax e Salvatore Vanella alle tastiere. Le opere resteranno in mostra fino al 4 dicembre.

La collezione RealEYES 2019 ha l’intento di unire creatività e solidarietà. L’esposizione è composta da un core di 12 opere di arte figurativa vincitrici del concorso omonimo che esprimono positività, collaborazione e affetto. Sono opere realizzate con tecniche miste, prevalentemente paesaggi e ritratti delicati, allegri e inneggiano alla gioia di vivere, come lo scatto di due ragazzine unite in un abbraccio in un unico cappotto, o ancora una bambina in un vestito rosa fragola che cammina su un molo e sofferma il proprio sguardo e quello dello spettatore verso il mare aperto. I 12 vincitori sono stati nominati da una giuria di alto profilo composta da: Pio Baldi, Accademia Nazionale di San Luca, Roma; Andrea Capanna, Artista, Roma; Lia Frassineti, Illustratrice, Roma; Paola Potena, Direttrice e Partner, Galleria Lia Rumma, Milano/Napoli; Maria Letizia Terrinoni, Storica dell’Arte, Roma.

Nel suo percorso espositivo in diverse città italiane la collezione si è arricchita di altre donazioni da parte di artisti indipendenti e attualmente include oltre 30 opere, che non solo testimoniano la generosità degli artisti ma evidenziano anche il legame tra Scienza e Arte, in particolare nella sezione Nonsolo Genetica che vede scienziati del calibro di Edoardo Boncinelli, presidente onorario di Nana Onlus e Pablo Amati già presidente dell’Istituto Pasteur – Fondazione Cenci Bolognetti, donare le loro opere per il progetto di ricerca “Le Cellule di Francesca” www.nanaonlus.org/le-cellule-di-francesca/.

Il progetto che parte dalle cellule di Francesca Martini, scomparsa improvvisamente a 14 anni per una forma particolarmente aggressiva della malattia è il risultato di una collaborazione tra il gruppo del Prof. Gennaro Ciliberto, direttore scientifico dell’IFO Istituto Regina Elena di Roma, e il Laboratorio di Diagnostica Oncoematologica avanzata dell’Università di Roma Tor Vergata, diretto dalla Prof.ssa Maria Teresa Voso.

RealEYES ha ottenuto il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Napoli dove le opere sono state esposte esposte dal 5 all’11 novembre, dell’Accademia Albertina di Torino dove le opere sono esposte fino al 25 novembre all’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Universitaria e dell’Accademia di Brera, che accoglierà le opere a Milano nella Chiesa di San Carpoforo il 14 e 15 dicembre. Tra i quadri di maggior rilievo vi è appunto un Sidoli della scuola di Brera di inizio ‘900. La mostra a Piacenza resta fino al 4 dicembre prossimo. I proventi della vendita dei quadri sono interamente dedicati al progetto “Le Cellule di Francesca”.