In occasione dei festeggiamenti per i 30 anni della cooperativa Eureka sabato 5 ottobre Piacenza ospiterà la mostra “RESILIENZA”, organizzata dagli artisti di OPEN ART. Le opere saranno collocate tra piazza Cavalli e piazzetta Plebiscito. La giornata sarà ricca di incontri sul tema e non mancheranno i food truck con street food.

Questa mostra affronta dal punto di vista pittorico, grafico e fotografico, la tematica della Resilienza. La Resilienza in psicologia è un concetto che indica la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà trasformandole in punti di forza, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre.

Una parola meravigliosa quindi e ricca di spunti di riflessione, che ha ispirato quattordici artisti per interpretarla secondo la loro peculiare sensibilità, attraverso ispirazioni poetiche, cinematografiche e filosofiche.

Esporranno:

Alice Basso

Alessia Castelli

Sara Pella

Daniele Vallisa

Foglie al Vento

Umberto Moroni

Marco Rossetto

Francis Pagano

Paolo Michelotti

Franca Dioli

Stefania Casella

Vanessa Adamantio

Chieb

Open Art è un gruppo di quattro giovani artisti piacentini:

Alice Basso, tattoo artist e pittrice

Alessia Castelli, fotografa e grafica

Daniele Vallisa, pittore e tattoo artist

Sara Pella, pittrice e scultrice

Il gruppo è nato nel 2016 per l’esigenza dei fondatori di creare dei momenti di condivisione artistica e culturale aperti a tutti e per coinvolgere giovani artisti in mostre collettive.

INGRESSO LIBERO.