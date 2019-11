Mostra “Salvador Dalì e le magie del Surrealismo”

L’Arte, simbolo di connessione e cultura tra gli esseri umani di ogni tempo, di ponte tra passato, presente e futuro è il motto di “Centodieci è Arte”, il ciclo di incontri sul territorio della piattaforma culturale di Banca Mediolanum, nati per diffondere l’arte in tutte le sue espressioni.

Il prossimo appuntamento è a Piacenza con la Mostra personale di “Salvador Dalì e le magie del Surrealismo”, la cui inaugurazione si terrà sabato 16 novembre alle ore 11 presso uffici di Banca Mediolanum, in Via Camillo Benso Conte di Cavour 9.

Con questo spirito Centodieci è lieta di presentare il mondo di Dalì ricco di simboli e immagini ricorrenti, per lo più tratti dalla vita quotidiana, elaborati dall’esperienza infantile fino alla successiva infatuazione per le teorie di Freud. Attraverso la sua arte Dalì elabora le sue paure, la sessualità e i suoi oggetti preferiti che a loro volta sono diventati simboli eterni dell’essenza stessa del suo pensiero surrealista. La Mostra intende avvicinare il pubblico al mondo onirico dell’artista attraverso le icone più riconoscibili e immediate, ma anche attraverso soggetti più intimi e poco conosciuti al pubblico. Le sculture del concept espositivo rappresentano un’assoluta novità nella fruizione delle opere del maestro del surrealismo.

La tridimensionalità prende il sopravvento dei soggetti classici e iconici dando la possibilità di intravedere un percorso tattile e unico. Le opere grafiche completano il concept espositivo con tredici soggetti realizzati con tecniche preziose quali l’acquaforte e l’acquatinta e la serigrafia polimaterica.

La Mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico fino al 21 dicembre con visite guidate su prenotazione al numero 0523 498600.