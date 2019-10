Motor Show Valnure – Memorial Luigi Albertelli

Per la prima volta in provincia di Piacenza, un’intera giornata dedicata ai Motori nello splendido borgo storico di Ponte dell’Olio. Go-Kart, Auto sportive, Motociclette d’Epoca e Moderne, Taxi Drifting ed anche Fast Pulling.

Alle 10:30 discorso di apertura dell’evento con l’attore di Centovetrine Raffaello Balzo. Per tutta la mattinata, possibilità di cimentarsi come pilota guidando Go Kart, o provando un’esperienza unica come passeggero a bordo di bolidi da competizione e non.

In piazza Primo Maggio esposizione dei mezzi Fast Pulling; presso il parco comunale di Villa Rossi, motoraduno Moto Guzzi The Club. Aree ristoro per il vostro pranzo presso locali tipici della borgata storica. Dalle 14:30 parata Ferrari Club con esposizione su Via Vittorio Veneto. Alle 15 Taxi Drifting.

Interverrà il Comandante della Polizia Municipale Valnure Valchero Paolo Giovannini unitamente al Sindaco di Ponte dell’Olio Alessandro Chiesa per un momento di approfondimento sulle tematiche della guida in sicurezza. Alle 18 conclusione della giornata di sport con un aperitivo accompagnato dalla voce di Sanremo Giovanni Miani.

Il ricavato della manifestazione verrà utilizzato per l’acquisto di un defibrillatore.

LA LOCANDINA