Sabato 8 Giugno Fiorenzuola d’Arda ospiterà la prima edizione della manifestazione MotorFiore, in contemporanea con i consueti Affari in Centro, che si svolgono ogni secondo Sabato dei mesi che vanno da Aprile a Ottobre e proseguono con successo ormai da anni.

Dalle ore 10 alle ore 19 il centro storico del capoluogo della val d’Arda sarà animato da esposizioni di auto, camion, vespe, bici, mezzi d’epoca e non solo. L’intento è trasformare il centro della città in una grande esposizione di auto e moto d’epoca a cielo aperto, per appassionati e non.

Per l’occasione le vetrine dei negozi saranno allestite a tema e i bar organizzeranno eventi musicali. Tra questi l’AperiSfilata alle ore 17.30 in piazza Marsala. Un aperitivo fashion aperto a tutti realizzato grazie alla collaborazione del negozio di abbigliamento Laraldo, Ottica Pozzali e bar Centrale.

MotorFiore è un evento Patrocinato dal comune di Fiorenzuola e organizzato dall’associazione Vetrine in Centro. Vetrine in Centro è il Comitato dei commercianti e pubblici esercizi del centro di Fiorenzuola d’Arda che si propone di portare avanti le necessità degli operatori che vivono in prima persona il centro storico.

“In un periodo come questo, oggi più che mai dobbiamo essere uniti e propositivi per valorizzare al meglio il nostro centro e tutte le sue attività commerciali. Ogni evento anche se piccolo può servire per incrementare il commercio locale” – queste le parole del Sindaco Gandolfi soddisfatto della collaborazione tra il Comune e l’Associazione Vetrine in Centro per quanto concerne l’organizzazione degli eventi.

Tra i prossimi appuntamenti in programma nel calendario Vetrine in Centro:

-Mercoledì 19 Giugno Notte Blu con lo spettacolo gratuito in Piazza Molinari alle ore 21.30 del comico Paolo Migone

-Mercoledì 26 Giugno seconda serata dedicata alla Notte Blu

-Sabato 6 Luglio Notte Bianca

-Sabato 14 Settembre festa dello sport amatoriale

-Sabato 12 Ottobre Florentia Steampunk

-Sabato 19 Ottobre San Fiorenzo

“Dall’ importante attività di marketing territoriale che sta realizzando l’associazione in questi mesi, grazie anche al sostegno dell’agenzia Mood, abbiamo registrato un cospicuo aumento dei soci” fa notare il presidente di Vetrine in Centro Riccardo Salvi. Quest’ultimo coglie l’occasione anche per ringraziare gli sponsor che sostengono le iniziative ovvero Nuova Caser e Antonella Lambri Private Banker, senza dimenticare Eliana Ticchi per il supporto negli eventi.

“E’ fondamentale a livello comunicativo dar voce a tutti i commercianti del centro storico, spesso piccole attività, che nonostante l’arrivo dei grandi centri commerciali, devono rimanere un punto di riferimento in città” – conclude Valeria Benaglia dell’agenzia Mood che sta realizzando la campagna pubblicitaria per l’associazione.