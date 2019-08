Il circolo locale del Movimento Cristiano Lavoratori organizza per giovedì 15 agosto a partire dalle ore 20, nei locali della sede provinciale di Piazzale Crociate 8 a Piacenza, una “grigliata in compagnia” per trascorrere in amicizia e allegria la festa più importante dell’estate.

La manifestazione è aperta a tutti, per informazioni e adesioni è possibile contattare il circolo, oppure il numero 328/4498909 entro e non oltre il 13 agosto.